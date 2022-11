Estorce e raggira amante virtuale, denunciato nigeriano

Una donna tramite un social ha conosciuto un uomo del quale si è probabilmente invaghita intrattenendo virtualmente una relazione

Tramite un social ha conosciuto un uomo del quale si è probabilmente invaghita intrattenendo, seppur virtualmente, una relazione sentimentale che ha considerato importante anche alla luce dei complimenti ricevuti dall’uomo che le faceva intendere di essere la donna della sua vita.

È caduta nella trappola: dapprima per amore ha versato al finto innamorato danaro a lui necessario per le più variegate scuse e successivamente al suo diniego, trattandosi di cifre più importanti, ha incominciato a ricevere pesanti minacce che riguardavano anche l’incolumità del figlio minore.

Quest’ultima circostanza ha indotto la donna a rivolgersi ai carabinieri di Carpineti, in provincia di Reggio Emilia, che a conclusione delle indagini hanno identificato il finto innamorato in un 33enne nigeriano residente nel frusinate denunciato per truffa ed estorsione.