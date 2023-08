Etna, recuperati turisti sul versante sud della montagna: gli interventi

Nella giornata del 25 agosto, diversi sono stati gli interventi del soccorso alpino sull'Etna per aiutare turisti in difficoltà

Due interventi nella giornata di venerdì 25 agosto, sul versante sud dell’Etna, per il CNSAS Sicilia.

Nel primo pomeriggio, mentre sull’Etna imperversava un forte temporale con importante caduta di fulmini, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono stati allertati per un gruppo di turisti ed escursionisti, nella zona di Contrada Filiciusa Milia, colti dal maltempo mentre si trovavano lungo i sentieri della zona.

Soccorso anche un turista norvegese caduto in bicicletta

Raggiunti, i malcapitati sono stati assistiti e supportati fino all’uscita dalla zona impervia e alle loro autovetture, dove si sono potuti riparare dalla pioggia e dal rischio di fulminazione. Nel tardo pomeriggio, siamo intervenuti per un turista di origini norvegesi, incorso in un incidente stradale, mentre con una bicicletta affrontava i numerosi tornanti della Strada Provinciale 92, che collega le zone turistiche sommitali del nostro vulcano con i paesi sottostanti. Il biker, scivolato a causa dell’asfalto reso viscido da detriti e sabbia vulcanica, è uscito fuoristrada, urtando il capo, per fortuna protetto dal casco che responsabilmente indossava, e ritrovandosi sul terreno lavico presente ai bordi della strada.

Allertata la Centrale Operativa 118, i nostri tecnici hanno assistito il turista, monitorandone le condizioni, fino all’arrivo del personale sanitario che ha provveduto all’ospedalizzazione dell’infortunato, presso il Pronto Soccorso di Acireale.

In questi ultimi giorni d’agosto e nelle prime settimane di settembre, aumenta la possibilità di improvvisi temporali in montagna, con pericolo di fulmini. Invitiamo tutti a controllare sempre le previsioni meteo, prima di iniziare un’escursione, e se dovessimo trovarci nel mezzo di un temporale teniamoci lontani da rocce appuntite, condutture elettriche e metalliche, evitiamo di ripararci sotto alberi o rupi isolate, e manteniamo distanti da noi gli oggetti di metallo.