Europei femminili 2023, sorteggio ok per l’Italvolley

Le azzurre con Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia e Svizzera. Evitate Serbia e Polonia. Il torneo dal 15 agosto al 3 settembre

Sorride l’urna di Napoli alla nazionale italiana femminile di volley. Il girone delle azzurre ai Campionati europei di Pallavolo 2023 sarà composto da Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia e Svizzera. Evitate Serbia e Polonia, finite nel girone del Belgio. Gli europei femminili di pallavolo si disputeranno dal 15 agosto al 3 settembre tra Belgio, Italia, Germania ed Estonia.

I sorteggi si sono tenuti nel Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli.Questa la composizione dei gironi: Pool A (Belgio ospitante, partite disputate a Gent) Belgio, Slovenia, Serbia, Polonia, Ucraina e Ungheria; Pool B (in Italia a Verona, Monza e Torino) Italia, Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia e Svizzera; Pool C (in Germania a Dusseldorf) Germania, Azerbaijan, Turchia, Repubblica Ceca, Svezia e Grecia; Pool D (in Estonia a Tallinn) Estonia, Finlandia, Paesi Bassi, Francia, Slovacchia e Spagna.

Le prime 4 di ogni girone si qualificano agli ottavi; il girone A si incrocerà con il girone C (partite disputate a Bruxelles), il girone B con il D (partite disputate a Firenze). I quarti si giocheranno a Bruxelles e a Firenze, semifinali e finale a Bruxelles.