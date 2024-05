Eurovision Song Contest 2024, la scaletta della prima semifinale e dove vederlo

La gara canora più attesa dell'anno sta per cominciare: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla 68esima edizione dell'Eurovision.

L’Eurovision Song Contest 2024 è ai nastri di partenza: martedì 7 maggio andrà in onda la prima semifinale dell’edizione di Malmo, in Svezia. Quella del 2024 è la 68esima edizione del contest canoro, che l’anno scorso si è tenuto a Liverpool, vedendo come vincitore Loreen con Tattoo.

Il concorso, come stabilito dal 2008, sarà suddiviso in tre parti, due semifinali e una finale. Si terrà alla Malmo Arena dal 7 all’11 maggio e vedrà ben 37 paesi in gara.

Eurovision 2024: dove vederlo

Nella prima semifinale si esibiranno i primi 18 paesi in gara, tra i quali non compare l’Italia, nonostante sia uno dei paesi con accesso diretto alla finale. Angelina Mango, infatti, in gara con “La noia” si esibirà nella seconda semifinale, in onda giovedì 9 maggio.

La prima semifinale martedì 7 maggio

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 si terrà martedì 7 maggio, trasmessa da Malmo e in diretta tv su Rai2. Il racconto delle esibizioni spetterà alla coppia Gabriele Corsi e Mara Maionchi, confermata per la terza edizione consecutiva. Sarà disponibile anche la visione in diretta streaming su app e sito di Rai Play.

La serata inizierà alle ore 21 e finirà intorno alle 23.30, quando verranno annunciati i primi 10 paesi finalisti. La finale di sabato 11 maggio, invece, sarà trasmessa in diretta su Rai1, dalle ore 20.30 circa fino all’una di notte.

Eurovision 2024: la scaletta della prima semifinale

La Rai ha diffuso la scaletta delle prime due serate. Ecco il programma della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, in onda martedì 7 maggio:

Cipro: Silia Kapsis – Liar

Serbia: Teya Dora – Remonda

Lituania: Sylvester Belt – Luktelk

Irlanda: Bambie Thug – Doomsday Blue

Regno Unito: Olly Alexander – Dizzy

Ucraina: Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Polonia: Luna – The Tower

Croazia: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

Islanda: Hera Björk – Scared of Heights

Germania: Isaak – Always on the Run

Slovenia: Raiven – Veronika

Finlandia: Windows95Man – No Rules!

Moldavia: Natalia Barbu – In The Middle

Svezia: Markus & Martinus – Unforgettable

Azerbaijan: Fahree feat e Ilkin Dovlatov – Özünlə Apa

Australia: Electric Fields – One Milkali (One Blood)

Portogallo: Iolanda – Grito

Lussemburgo: Tali – Fighter.

