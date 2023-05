Ex tabella H, la Regione pubblica un avviso da 5 milioni: come partecipare

Il bando è rivolto a enti, fondazioni e associazioni. Tutti i requisiti per richiedere un finanziamento.

La Regione ha pubblicato una manifestazione di interesse per distribuire quasi 5 milioni di euro a enti, fondazioni e associazioni. Fondi a pioggia per la realizzazione nel 2023 di iniziative di rilevanza sociale, socio sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale,di promozione dell’immagine della regione e dell’economia locale, la cui attività si ripercuote con effetti positivi sull’economia del territorio. Gli enti interessati non devono avere scopri di lucro e i finanziamenti non possono essere destinati a spese di investimento. È ciò che resta della vecchia e famigerata “Tabella H”.

L’avviso

Lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato approvato dalla giunta Schifani e verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Dal momento della pubblicazione i privati hanno 15 giorni di tempo per inviare la loro proposta.

Nelle istruttorie delle manifestazioni di interesse, è richiesto di allegare una relazione dettagliata sulla struttura dell’ente, il personale occupato, i curricula degli operatori e dei componenti degli organi di amministrazione, l’elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente e quello di tutte le entrate e finanziamenti ricevuti nel triennio precedente; il bilancio consuntivo approvato degli ultimi tre anni; la relazione analitica dell’attività per cui è stato chiesto il finanziamento; dichiarazione di non avere in corso un rapporto convenzionale con la Regione o con enti da lei controllati o con strutture sanitarie pubbliche.

I dipartimenti coinvolti sono Agricoltura, attività sanitarie, famiglia, infrastrutture, beni culturali, turismo, istruzione e sviluppo rurale. Ogni dipartimento non può avere più del 35 per cento del totale del fondo che ammonta a 4,8 milioni; mentre ogni ente non può ottenere più del 20 per cento del plafond assegnato al singolo dipartimento.

Il punteggio massimo che si può ottenere è 100, si accede al contributo con minimo 70 punti. Si possono ottenere al massimo 60 punti per le ricadute economiche e sociali dell’attività proposta; altri 40 punti per il curriculum dell’ente proponente.