F1, dominio Verstappen-Red Bull in Bahrain: disastro Ferrari

Max Verstappen e la Red Bull dominano il Gran Premio del Bahrain: disastro totale per la Ferrari con Leclerc ritirato e Sainz solo quarto

Tutto come previsto in Bahrain, teatro del primo round del Mondiale 2023 di Formula 1.

Sul circuito di Sakhir, infatti, a dominare sono stati Max Verstappen e la sua Red Bull, vincitori del Gran Premio con una prova di forza incredibile.

A completare la doppietta per la scuderia austriaca c’ha pensato Sergio Perez, secondo in rimonta dopo essere stato scavalcato al via dalla Ferrari di Leclerc.

L’eroe di giornata, tuttavia, si chiama Fernando Alonso, terzo al traguardo dopo un vero e proprio show a suon di magie e sorpassi d’alta scuola a bordo di un Aston Martin molto competitiva.

Disastro Ferrari: Leclerc out, Sainz solo 4°

Chi ha vissuto una domenica terribile in mezzo al deserto, invece, è stata la Ferrari.

Dopo il guizzo in partenza di Leclerc, la “Rossa” è naufragata durante la corsa, vittima di un passo gara non all’altezza a causa di un eccessivo degrado gomma come già peraltro accaduto durante i test pre-stagionali.

Come se non bastasse, tornano e preoccupano i problemi di affidabilità, con il talento monegasco costretto al ritiro ad una ventina di tornate dal termine per via della rottura della power unit montata sulla SF-23.

La monoposto di Maranello ha dovuto così accontentarsi del magro bottino rappresentato dal quarto posto di un evanescente Carlos Sainz.