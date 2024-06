Fabian Ruiz “Italia sempre competitiva, sarà dura”

GELSENKIRCHEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Spalletti lo hanno studiato bene senza bisogno dei miei consigli”. Così il centrocampista della Spagna, Fabian Ruiz, che in carriera ha incrociato a Napoli l’attuale ct azzurro. “Sappiamo che allenatore è, gli piace tenere la palla, pressare alto, vuole rubare palla agli avversari e tenerla, hanno giocatori di grande qualità, mi aspetto una squadra forte, aggressiva, sarà molto difficile e dovremo essere concentrati dal primo minuto perchè loro sono veramente forti”. Detto che la Spagna lavora per vincere il torneo, Fabian Ruiz mette anche la Nazionale azzurra tra le selezioni più accreditate per il trionfo finale. “L’Italia è sempre competitiva in ogni torneo, sarà una partita molto equilibrata e di grande intensità, sono forti a livello tattico e hanno qualità nel palleggio, magari in passato non avevano sempre la voglia di comandare il gioco, ma con Spalletti è diverso”, le parole di Fabian Ruiz che sul Napoli campione d’Italia due stagioni fa dice. “Sono felice che abbiano vinto lo scudetto, sono molto affezionato alla città e alla squadra, ho tanti amici lì e sono contento per Spalletti e per i giocatori”.

