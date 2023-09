Fabrizio Corona torna libero e vola a Parigi: “Tra poco dirò molte cose”

Fabrizio Corona ha chiuso il suo calvario giudiziario ed è tornato in libertà. L'ex re dei paparazzi lancia un avvertimento sui social

Fabrizio Corona è da qualche giorno ufficialmente libero.

L’ex re dei Paparazzi ha annunciato la sua intenzione di andare a Parigi, lanciando anche un avvertimento via social: “Ora posso parlare, dirò molte cose”.

Fabrizio Corona: “Finalmente libero di fare e parlare”

L’ex agente fotografico, che ha terminato di scontare la sua pena, posta su Instagram una sua foto seduto in aeroporto e dice: “Ora sono libero di fare e soprattutto di parlare”. E continua: “Andrò a Parigi. Non ho il passaporto dal 2010. E’ questa la prima cosa che faccio. Ci vado con la mia fidanzata, Sara Barbieri, con la quale convivo da due anni e che ne ha 27 in meno di me”.