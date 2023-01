Mafia, torna il libertà l’ex boss Fabrizio Messina: ecco perché

Cessata la pericolosità sociale, il 47enne Fabrizio Messina - ritenuto in passato il capomafia di Porto Empedocle e in libertà vigilata -torna libero.

Il magistrato di sorveglianza Walter Carlisi ha dichiarato cessata la pericolosità sociale di Fabrizio Messina, 47 anni, boss di Porto Empedocle e da qualche tempo in libertà vigilata.

Era stato tra i protagonisti dell’operazione “Nuova Cupola” e condannato per mafia, così come il fratello (ergastolano) Geraldino.

Fabrizio Messina, cessata la pericolosità sociale

Il magistrato Carlisi ha accolto la richiesta del legale della difesa del 47enne, l’avvocato Salvatore Pennica, revocando la libertà vigilata a Messina e dichiarandolo ufficialmente non più socialmente pericoloso.

Ritenuto in passato il “boss” della famiglia mafiosa di Porto Empedocle, non avrebbe mai dichiarato pubblicamente la sua dissociazione da Cosa nostra o le cosche mafiose del suo territorio. Tuttavia, sembra che Messina si stia dedicando ad attività come il volontariato e a un percorso di lavoro assieme al fratello nel settore della vendita di pesce. Questo farebbe venire meno, secondo il giudice, la pericolosità sociale dell’individuo, nonostante il 47enne non si sia ufficialmente dissociato dalla mafia.

Fonte immagine: Agrigento Oggi