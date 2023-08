Fare la spesa in mare? Si può: ecco il supermercato galleggiante – VIDEO

Un'influencer ha raccontato su Tiktok la sua esperienza a bordo di un battello trasformato in un supermercato in mare

Sì: nel 2023 è possibile andare a fare la spesa anche in…mare.

Questa è stata l’idea del colosso Carrefour, che ha deciso di aprire un proprio punto vendita su un battello in acqua.

Il supermercato galleggiante si trova in Turchia

L’esperienza è stata raccontata da un‘influencer inglese che ha deciso di registrare tutto e condividerlo con i suoi follower.

Su Tiktok il suo profilo è “chiaraking” e durante una gita in barca in Turchia ha notato un supermercato Carrefour in mezzo al mare.

Il video che ha girato ben presto è diventato subito virale.