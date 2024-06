Farfalle di bronzo nella tappa milanese di World Cup

MILANO (ITALPRESS) – Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo vincono la medaglia di bronzo nella tappa milanese di World Cup davanti al proprio pubblico, in visibilio per le proprie beniamine, sotto le guglie del Duomo, in un Unipol Forum ammantato di tricolore, con il totale all around di 70.550. Nell’esercizio con palle e nastri la squadra di Emanuela Maccarani conquista 32.750 punti, chiudendo la classifica di specialità alle spalle delle brasiliane, leader provvisorie con 33.250, delle cinesi, seconde con 33.150 e delle francesi, terze con 32.850. La Federazione di Pechino conclude non solo con l’oro nel concorso generale di giornata, con il totale di 71.600, ma anche con quello dell’intero Circuito Fig, alla fine di un percorso iniziato ad Atene e proseguito con Sofia, Baku e Tashkent, fino all’epilogo casalingo sotto la Madonnina. La delegazione di Rio de Janeiro – che l’anno prossimo ospiterà i Campionati del Mondo – fa suo, invece, l’argento stagionale a un decimo di distanza (71.500). A seguire altri sei gruppi, per una competizione che, nella due giorni di qualifiche, ha già dato indicazioni illuminanti in vista dell’Olimpiade di Parigi 2024, nonostante l’assenza di squadre blasonate come la Bulgaria, Israele e Spagna. Domani gli otto migliori insiemi nelle due specialità si ritroveranno in pedana, dalle 14.00 (diretta su La7), per le medaglie d’attrezzo. Le ragazze di Desio – qualificate nelle due final eight rispettivamente con il terzo e il quarto punteggio ai 5 cerchi e nel misto – puntano ad altre due medaglie, in un evento a due passi dall’Accademia che sentono, ovviamente, più loro degli altri.

– Foto Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).