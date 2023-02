Fastweb down, problemi alla linea fissa e alla rete internet: disservizi a Catania e Palermo

Da un paio d'ore si registrano disservizi sulla rete Fastweb. Come chiedere supporto in caso di problemi alla rete internet

Non è un periodo fortunato per i grandi operatori. Dopo i disservizi a Libero e poi alla rete Tim, oggi è il turno di Fastweb. Nella giornata di martedì 7 febbraio 2023, in tutta Italia, migliaia di segnalazioni hanno evidenziato disagi.

Il sito specializzato Down Detector mostra l’impennata di segnalazioni di malfunzionamento dalle 10.30 circa di martedì 7 febbraio.

Le segnalazioni riguardano principalmente la linea fissa, ma anche la connessione a internet e in piccola percentuale quella mobile.

Anche su Twitter le lamentele sono centinaia.

Le segnalazioni degli utenti indicano che Fastweb sta avendo problemi da 10:32 AM CET. https://t.co/QEy4ycmUwZ Retweet se anche tu riscontri problemi #problemiFastweb — Downdetector Italia (@downdetectorIT) February 7, 2023

Fastweb down: cosa succede alla rete Internet

Domenica era toccato a Tim, oggi è il turno di Fastweb: migliaia di utenti segnalano già dalle 10:30 circa di questa mattina disservizi sulla rete Internet ma anche sulla telefonia fissa della società italiana di telecomunicazioni. In rete è stato creato l’hastag #fastwebdown con le rilevazioni sul sito Downdetector che mostra in tempo reale la mappa italiana con le aree dove si registrano le maggiori criticità.

Come chiedere supporto in casi di problemi alla rete

Per farsi aiutare esistono diverse vie. Dal sito web, ai numeri di telefono per poi passare anche ai profili sociali di Fastweb.

Dall’area clienti My Fastweb. Accedi, clicca su «Assistenza» e scegli la voce più utile per te:

Supporto Fastweb;

Le mie richieste;

Guide utili.

I numeri a cui rivolgersi