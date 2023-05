Fattura elettronica, scadenza in arrivo per l’imposta bollo del primo trimestre 2023

Si avvicina la scadenza per il pagamento dell'imposta del bollo del primo trimestre 2023 per chi usa la fattura elettronica.

Si avvicina la prima scadenza per il pagamento dell’imposta bollo 2023 della fattura elettronica per il primo trimestre 2023. Il termine per il pagamento delle somme dovute per le fatture elettroniche di questa prima parte di anno è fissato 31 maggio 2023.

A partire dal 15 maggio, invece, è disponibile il calcolo dell’importo dovuto sulla sezione “Fatture e Corrispettivi” del portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica, chi deve rispettare la scadenza

In merito al versamento dell’imposta bollo 2023 sulle fatture elettroniche del primo trimestre 2023 va ricordato un fattore importante. La scadenza di fine mese va infatti rispettata soltanto in presenza di somme superiori a 5mila euro. In caso contrario, l’utente potrà provvedere al pagamento entro il 30 settembre 2023.

Il calendario delle scadenze dell’imposta bollo 2023 sulle fatture elettroniche è stato rideterminato dalla Legge 122/2022 di conversione del decreto legge Semplificazioni.

Nello specifico, è stata alzata la soglia delle somme che obbligano al pagamento della tassa entro i tre mesi. Il limite è stato innalzato a 5mila euro. In caso di un bollo inferiore alla somma dei 5mila euro, il pagamento potrà avvenire entro due date.

Il pagamento arriverà entro il 30 settembre 2023 o entro il 30 novembre 2023 nel caso in cui l’importo complessivo delle fatture elettroniche emesse tra il primo e il secondo trimestre risulti essere più basso della somma di 5mila euro. Per quanto riguarda il terzo e il quarto trimestre, le scadenze sono state fissate nelle date del 30 novembre 2023 e il 28 febbraio dell’anno successivo.