Fedez: “Il karate è uno sport inutile”. Gli risponde il campione olimpico Busà, Il Video

Le dichiarazioni del rapper hanno suscitato la reazione del campione di karate Luigi Busà, storico oro olimpico a Tokyo 2020, originario del siracusano

Fdez, ci risiamo. Una nuova polemica che arriva a pochi giorni da quella scatenata dopo le battute di su Emanuela Orlandi.

Fedez: “Il karate è uno sport inutile”

In una nuova puntata del programma “Il Muschio Selvaggio” Fedez sostiene l’inutilità del karate, a suo dire uno sport praticato da giovane: “Che arte marziale inutile è il karate. Raga, io sono cintura blu di karate. Ho perso anni della mia vita a imparare delle cose completamente inutili. Tipo che il pugno si dà così… ma chi ca**o dà il pugno così, che pari così. Sono delle mossette goliardiche”.

La replica del campione siciliano Luigi Busa

Le sue dichiarazioni hanno suscitato la reazione del campione di karate Luigi Busà, storico oro olimpico a Tokyo 2020. Il Quotidiano di Sicilia ha realizzato una intervista all’atleta siciliano, originario di Avola, in provincia di Siracusa.

Luigi Busà ha risposto a Fedez con un post e video sul proprio proprio profilo Instagram. Ecco cosa ha detto.

“Penso che lo sport possa piacere o meno, ma non credo sia inutile. Il karate è una delle più antiche arti marziali al mondo e insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri”, ha detto il campione. E ha continuato: “Faccio questo video per difendere il mio sport, la mia categoria e per portare avanti un orgoglio italiano perché a oggi, siamo campioni olimpici in questa arte marziale. Ma non solo. Sono qui a difendere lo sport, qualsiasi esso sia”.

Il siciliano ha poi rivolto un appello al rapper

“Invito Fedez un giorno ad allenarci insieme. Mi piacerebbe farti scoprire quanta bellezza, quanta tecnica e quanto rispetto si cela dietro questo meraviglioso sport». Infine, Busà ha concluso con un messaggio ai ragazzi che lo seguono: “Continuate a fare ciò che vi piace, abbiate fiducia in voi stessi e difendete sempre ciò in cui credete e non ve ne pentirete mai”.