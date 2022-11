Fedez post intervento: “Sto bene, ma ho problemi gastrici e devo assumere enzimi”

"Sto bene, ma convivo con alcuni problemi di carattere gastrico": così Fedez a proposito delle sue condizioni di salute post operazione.

Intervenuto durante il talk “Brutto male addio” a “Il Tempo della salute” a Milano, Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute dopo l’asportazione del tumore al pancreas subita qualche mese fa.

“Oggi vivo senza dubbio bene, anche se ho delle conseguenze. Soffro di problemi di tipo gastrico, di digestione. Il mio pancreas – o meglio quel che ne rimane – non produce enzimi a sufficienza e sono costretto ad assumerli prima di mangiare. Sono tenuto anche a mangiare lentamente, cosa che mi riesce difficilissima, ma rispetto quello a cui andavo incontro, è un grande lusso. Oggi la mia vita non è tanto diversa da prima – ha concluso Fedez – faccio un po’ più attenzione a quello che mangio”.

Come sta Fedez

“E’ presto per tirare le somme” su come è cambiata la vita dopo il tumore, ha spiegato il cantante. “Nel momento in cui scopri di avere una malattia – ha spiegato – c’è una rigerarchizzazione delle tue priorità ma non è sempre detto che ci si ricordi per sempre di un’esperienza così traumatica, è un esercizio che bisogna fare per capire quanto si è stati fortunati. La malattia è una finestra a forma di spirale, a volte ti ci allontani”

Fedez si chiede se è cambiato dopo l’intervento. “Il pensiero che ho fatto io è questo: se non sono migliorato, forse sono ancora peggio di prima. E lì subentra un senso di colpa che non dovrebbe esserci – ha spiegato – perché non è detto che dalla malattia bisogna uscire migliori. Se si è stronzi si può anche rimanere benissimo stronzi come prima, senza che per questo subentri un senso di colpa”.