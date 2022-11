Ferrari, Leclerc saluta Binotto: “Grazie di tutto Mattia, insieme anni intensi”

Charles Leclerc ha voluto tributare un omaggio a Mattia Binotto nel giorno dell'annuncio della separazione tra l'ex team principal e la Ferrari

Le strade di Mattia Binotto e della Ferrari si sono ufficialmente divise.

L’annuncio da parte della scuderia di Maranello è arrivato questa mattina, attraverso un comunicato stampa con cui è stato sancito il divorzio con l’ingegnere nativo di Losanna.

Binotto lascia la “Rossa” dopo ben 28 anni: arrivato da stagista nel 1995, ha saputo scalare la piramide fino ad arrivare in cima, vestendo i panni di team principal dal 2019 al 2022.

Con lui al timone, la monoposto italiana ha conquistato 46 podi e 7 vittorie in 4 stagioni, posizionandosi al secondo posto nella classifica costruttori e in quella piloti proprio nell’annata appena trascorsa.

Charles Leclerc, che sotto la gestione Binotto ha collezionato le sue prime 5 vittorie in Ferrari, ha voluto salutare tramite un post pubblicato su Instagram l’ex team principal.

“Grazie di tutto, Mattia – scrive il talento monegasco – Abbiamo trascorso insieme quattro anni molto intensi, di grandi soddisfazioni e anche, inevitabilmente, di momenti che ci hanno messo alla prova. La mia stima e il mio rispetto nei tuoi confronti non sono mai venuti meno, e abbiamo sempre lavorato con tutta le dedizione per raggiungere gli stessi obiettivi. In bocca al lupo per tutto”.