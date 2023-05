Torna dalla festa dei maturandi: 19enne investito e ucciso da un’auto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri intenti a ricostruire la dinamica della vicenda.

Da una serata trascorsa in allegria, per festeggiare amici maturandi in quel di Pordenone, alla tragedia. Questo il destino toccato a un giovane, investito e ucciso da un’auto per le strade di Lignano Sabbiadoro. Per il 19enne, che al momento dell’incidente probabilmente stava facendo rientro a casa, non c’è stato nulla da fare.

Interventi vani

Nonostante le manovre salvavita da parte degli infermieri della Sores, al pronto soccorso di Lignano il giovane è arrivato morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Latisana che stanno ricostruendo la dinamica della vicenda.