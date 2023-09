Festival di Geopolitica Mare Liberum, Catania 5 e 6 ottobre

Il 5 e 6 ottobre a Catania avrà luogo la VII edizione del Festival di Geopolitica Mare Liberum: “Democrazia, energia, clima, Intelligenza Artificiale: l’Europa non sta a guardare”, organizzata da Associazione Diplomatici, in partnership con Eastwest European Institute, in collaborazione con l’Università degli studi di Catania, il quotidiano “La Sicilia” e il quotidiano “Linkiesta”, con il patrocinio del Comune di Catania. Tra gli ospiti, Antonio Tajani, Nathalie Tocci, Marco Tardelli, Kateryna Zarembo, Myrta Merlino, Cecilia Sala.