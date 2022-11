Festival di Sanremo, le ultime novità sulla kermesse musicale

Il Festival di Sanremo andrà in scena dal 7 all’11 febbraio 2023. Di seguito le ultime notizie sulla kermesse musicale.

La settantatreesima edizione del Festival di Sanremo si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023, eppure sono settimane in cui l’argomento “Sanremo” è il più gettonato sui social e tra il pubblico curioso.

La kermesse musicale, infatti, gode da sempre di un interesse viscerale già mesi prima del suo svolgimento. C’è chi come il Direttore artistico Amadeus ne è consapevole e ha iniziato a rivelare qualcosa.

Ciò che conquista maggiormente l’attenzione, però, sono le indiscrezioni perché hanno in sé qualcosa di vero. Il tempo lo ha sempre provato.

Al momento si dà per certa la partecipazione di Gianni Morandi come co – conduttore, di Chiara Ferragni in una veste non ancora ben specificata e i nomi degli otto finalisti di Sanremo Giovani.

Quali sono le ultime novità?

Ebbene, sono state confermate le date in cui Amadeus rivelerà i nomi dei Big in gara. Il direttore artistico annuncerà i ventidue nomi degli artisti selezionati il 2 e il 3 dicembre al Tg1 delle 20:00. Non si conosceranno in un’unica soluzione i nomi degli artisti selezionati, ma ci vorranno due serate.

A distanza di qualche giorno dall’annuncio dei nomi, Amadeus sarà ospite di Fiorello nella prima puntata del nuovo programma Viva Rai2 il 5 dicembre. A comunicarlo è stato lo stesso performer siciliano in una diretta Instagram del mattino circa una settimana fa. “Vorrei annunciare Amadeus come ospite della prima puntata di Viva Rai2 il 5 dicembre. E vorrei pure vedere, dopo tre Festival di Sanremo!” ha detto Fiorello ironizzando. Sarà un’occasione per conoscere qualcosa in più del Festival. Non è escluso, infatti, che Amadeus scelga la prima puntata dell’amico Fiorello per dare un’ulteriore notizia ufficiale sulla kermesse.

Tra conferme e smentite

Sul fronte Big in gara, è arrivata la smentita di Fedez. Molte sono le voci di corridoio che lo vorrebbero in gara, ma in una diretta Instagram di sabato 12 novembre, l’artista ha detto: “Ovviamente quest’anno non posso andarci…”, riferendosi alla presenza della moglie e ha aggiunto: “Anche perché non riuscirei a reggere tutto il carico d’ansia dell’altra volta”.

Conferma la sua assenza anche Alessandra Amoroso, nome molto gettonato tra quelli ipotizzati nelle scorse settimane. “Sono concentrata su questo tour. La dimensione dei luoghi dove andremo non fa differenza, sarò centrata e concentrata come lo sono stata a San Siro. Ci saranno diversi opening con le coreografie di Veronica Peparini, il tutto adattato alla dimensione del palazzetto. Darò al mio pubblico il cento per cento” ha dichiarato ai microfoni di RTL 102.5 mentre è in rotazione radiofonica con il nuovo singolo “Notti blu”.

Si fa, invece, sempre più insistente la certezza che tra i Big in gara potrà esserci Alex Wyse, reduce dall’ultima edizione di Amici e presentato da Monica Setta come uno dei concorrenti del prossimo Festival.

Intanto, in «Sanremo, Italia», ultima puntata di «Storie della Tv», la serie di Rai Cultura realizzata con la consulenza e la partecipazione di Aldo Grasso, in onda martedì 22 novembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia, Amadeus ha rivelato come sceglie le canzoni per la kermesse. «Io credo che al Festival di Sanremo debba andare l’attualità discografica e per fare questo devi partire non dal nome, ma dalla canzone. Quando io scelgo i brani, penso se quella canzone può avere un successo radiofonico. Tant’è che le mie scelte avvengono in automobile. Se uno pensa che io mi chiuda in una sala di incisione con le casse, no. Io salgo in macchina e scelgo le canzoni mentre guido e a volte mi faccio anche dei viaggi apposta per ascoltare le canzoni» ha ammesso il direttore artistico.

Novità anche dal fronte Area Sanremo. Sabato 26 novembre verranno scelti venti artisti meritevoli di accedere alla finale, mentre il 27 novembre la Commissione artistica Rai per il Festival sceglierà i quattro che verranno ammessi alla finale di Sanremo Giovani a metà dicembre, in diretta su Rai1 dal Casinò di Sanremo.

Ospiti d’eccezione previsti per il grande evento

Sul fronte ospiti, sembra che Amadeus ambisca a presenze importanti come quella di Mina. Intanto, però, è arrivata una dichiarazione che non ha lasciato indifferenti.

Ryan Tedder, il leader degli OneRepublic, ha dichiarato: “Torneremo presto in Italia, credo a inizio anno. Sanremo? Sì, penso proprio di sì. Ne stiamo parlando con la nostra etichetta discografica. So che il festival è una manifestazione molto importante per voi. Sono contento di tornare”.

Insomma, ci sono trattative in corso per la partecipazione degli OneRepublic al Festival di Sanremo avvalorate dall’entusiasmo del leader della band di volerci essere. La band sarebbe il primo ospite internazionale di questa edizione oggetto di indiscrezioni e di una semi ufficialità.

Febbraio è ancora molto lontano, ma i riflettori sul Festival di Sanremo sono già accesi. Nei cuori di ognuno alberga solo una necessità: sapere prima possibile cosa sta preparando Amadeus.

Sandy Sciuto