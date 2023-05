FI Giovani, Benigni presenta nuovi coordinatori regionali in Sicilia: Antonio Montemagno alla guida del movimento

"Assumere il ruolo di coordinatore del movimento giovanile azzurro per la nostra Isola è motivo di orgoglio"

Il coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, Stefano Benigni, ha presentato alla convention azzurra di Milano “La Forza dell’Italia” i nuovi coordinatori regionali del movimento giovanile. “Avviata – ha spiegato Benigni – un’importante riorganizzazione di FI Giovani che ha l’obiettivo di sostenere con ancora più forza ed entusiasmo le nostre battaglie e difendere i valori in cui crediamo. Con le nuove nomine – ha proseguito – ho voluto premiare l’impegno, la passione e il sacrificio di chi in questi anni si è speso sul territorio, nelle amministrazioni locali o nelle università”.

Montemagno guiderà Forza Italia Giovani in Sicilia

In Sicilia a guidare Forza Italia Giovani sarà Antonio Montemagno, consigliere comunale a Caltagirone, nel Catanese, commissario cittadino di Forza Italia, in passato assessore comunale nella sua città.

“Assumere il ruolo di coordinatore del movimento giovanile azzurro per la nostra Isola – afferma Montemagno – è motivo di orgoglio, nonché una sfida da onorare con entusiasmo e determinazione. Sono tantissimi i giovani che si accostano a Forza Italia perché convinti dalla nostra proposta liberale, popolare, europeista e garantista. Nostro obiettivo è accoglierli e valorizzarli, per formare una classe dirigente azzurra sempre più diffusa e competente. Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi e l’on. Stefano Benigni per la fiducia accordata. Forza Italia Giovani – sottolinea il neo-coordinatore Montemagno – dovrà inoltre crescere in piena sinergia con la linea del buongoverno attuato in Sicilia dal presidente Renato Schifani, nel segno dello slancio impresso al partito dal coordinatore regionale Marcello Caruso. Grazie, infine, all’amico assessore regionale Marco Falcone, da sempre una guida per il nostro impegno sul territorio”, conclude Montemagno.