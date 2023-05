Fidanzatina 16enne accoltellata da ragazzo sul marciapiede: i passanti non intervengono

Raccapriccianti le immagini riprese dalle telecamere di videosorvegliane della zona.

Una scena che più cruenta non si può ma, nonostante tutto, nessuno è intervenuto per salvarla. Una fidanzatina 16enne è morta, presa prima a coltellate e poi finita a colpi di pietra dal suo ragazzo su un marciapiede di Shahbad Dairy, zona a nord-ovest di Nuova Delhi in India. «Quel giovane l’ha accoltellata e poi l’ha finita a sassate», hanno raccontato i testimoni, inquietanti quasi quanto lo stesso omicida per via di un incredibile disinteresse.

Immagini raccapriccianti

Terrificante la dinamica delle azioni che si sono svolte sotto le telecamere di videosorveglianza della zona. Le immagini registrate risultano orribili e raccapriccianti. A dare notizia dell’orribile femminicidio sono le forze di polizia indiane.