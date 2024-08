Fidimed approva la migliore semestrale di sempre

Da gennaio a giugno di quest’anno registrato un risultato di esercizio cresciuto del +1.250,25% rispetto al 2023

Il Cda di Fidimed, operatore finanziario nazionale, riunito sotto la presidenza di Salvo Molè, ha approvato la migliore semestrale di sempre. I risultati dell’attività finanziaria svolta da gennaio a giugno di quest’anno, illustrati dall’A.d., Fabio Montesano, hanno registrato un risultato di esercizio cresciuto del +1.250,25% rispetto allo stesso periodo del 2023, frutto di commissioni nette aumentate del +105,79% e di un margine di intermediazione lievitato del +82,81%. Il risultato sarebbe stato ulteriormente superiore se la gestione non avesse prudenzialmente deciso di rafforzare in misura importante gli accantonamenti a fondo rischi.

Patrimonio netto cresciuto del 3,50%

L’insieme di questi elementi di bilancio ha prodotto anche un incremento degli indici di solidità patrimoniale, con il patrimonio netto cresciuto del 3,50% e il Total Capital Ratio che supera il 24%.

“Il risultato della gestione finanziaria – ha commentato l’A.d. di Fidimed, Fabio Montesano – è più che raddoppiato rispetto al primo semestre 2023, e ciò è avvenuto in un periodo in cui è ovunque calata la domanda di credito delle imprese italiane al sistema creditizio tradizionale a causa degli elevati tassi di interesse imposti dalla Bce. Fidimed – ha sottolineato Montesano – ha saputo compensare queste difficoltà mettendo a punto e offrendo a chi chiede credito un’innovativa e semplificata formula di finanziamenti diretti, facili e veloci, erogati in partnership con Banca Progetto. L’altro strumento rivelatosi particolarmente apprezzato dalle imprese è il sistema di garanzie sugli investimenti, che abbiamo potenziato e reso ancora più efficiente”.

“Questi numeri – ha concluso Fabio Montesano – confermano l’elevata capacità di Fidimed e della sua squadra di professionisti di altissimo profilo di essere al fianco delle imprese sia nei momenti di difficoltà sia in quelli in cui occorre rischiare per agganciare la ripresa in atto nel Paese. Un trend che continua a crescere e che ci spinge a proseguire con rinnovata lena nell’attuazione del Piano industriale e con una revisione al rialzo delle previsioni per fine anno”.

