Filippo Fiorelli, 2023 anno della consacrazione? “Ho voglia di vittoria, mi preparerò nella mia terra”

Il ciclista palermitano Filippo Fiorelli si prepara ad affrontare al meglio la nuova stagione. Le sue parole per QdS.it.

Ha già corso le prime gare in Spagna. E domani sarà pronto per il battesimo di fuoco con l’attesissimo Giro della Comunità Valenciana che si chiude domenica 5 febbraio a Valencia. Filippo Fiorelli, ormai punta di riferimento della Green Project Bardiani Csf, guarda con grande consapevolezza alla nuova stagione. Il ciclista palermitano, classe 1994, è un talento assoluto.

Lo ha dimostrato in questi anni con una crescita esponenziale che lo ha portato a brillare nel Giro del 2021 – più volte nella Top Ten e terzo nella tappa di Sestola dietro Alessandro De Marchi e Dombrowski – a vincere a Sibiu, in Romania, e arrivare più volte sul podio del Giro di Sicilia 2022, dove ha indossato sino alla tappa sull’Etna la classifica a punti.

Filippo Fiorelli: “Nel 2023 voglio il salto di qualità”

Velocista, ma anche ottimo passista, per Fiorelli il 2023 potrebbe diventare l’anno della consacrazione. “Mi presento senz’altro con l’esperienza di questi anni e mi attendo il salto di qualità, forte di una consapevolezza in più”.

Dal 19 al 27 febbraio appuntamento in Ruanda, per la quindicesima edizione del Giro del paese africano.

“Non ho mai corso in queste zone. Mi aspetto posti straordinari e scenari bellissimi, ma anche percorsi impegnativi. Correremo con altezze importanti (oltre 1800-2000 metri) e sarà quindi molto utile per rifinire la preparazione”.

Giro di Sicilia e d’Italia nel mirino

Tra gli appuntamenti clou ci sarà il Giro di Sicilia.

“Appena usciranno le tappe definirò il programma perché è mia intenzione andarle a visionare. Obiettivo riuscire a vincere la tappa, compiere un ulteriore salto di qualità, dopo la buona prestazione dello scorso anno”.

A Piazza Armerina sul palco dei premiati fu accolto da un boato. Gli appassionati siciliani l’hanno molto apprezzata. Lei li ha ripagati con grande generosità, attaccando anche l’ultima tappa.

“Si corre nella mia terra, ricordo benissimo quel momento quando indossai la maglia della classifica a punti. C’era la famiglia. Mi piacerebbe vincere proprio sulle strade della mia terra. Lo ribadisco, ci proverò”.

Poi ci sarà il Giro d’Italia.

“Ho voglia di fare bene. Lavorerò sull’Etna 10-15 giorni per prepararmi al top. Ci sono tutte le condizioni per poter disputare una buona corsa rosa”.

Tema sicurezza sempre più importante

Il tema della sicurezza ha ulteriormente stravolto delle vite dei professionisti.

“La morte di Davide Rebellin mi ha profondamente toccato. Era uno straordinario ciclista, scomparso un mese dopo il ritiro dall’attività, mentre continuava ad allenarsi e a tenersi in forma. Deve far riflettere il fatto che si trovava da solo nel momento dell’incidente. Il mio invito è di stare attenti. Mi faccio spesso odiare dai miei colleghi quando andiamo in gruppo”.

“Dovremmo andare in fila indiana. L’imprudenza, purtroppo, di chi guida può costarci cara. Le strade siciliane? Ovunque purtroppo si avverte questo problema. In Sicilia cerco sempre strade meno trafficate proprio per evitare rischi. Sull’Etna l’ambiente di allenamento è l’ideale per dare il massimo”.