Finisce in un crepaccio mentre scia: l’impressionante caduta in un ***VIDEO***

Le immagini del video divenuto virale bastano da sole a impressionare chi le guarda

Non sarà sembrato vero, allo sciatore intento a percorrere una pista sulla montagna di Meije, in Francia, riuscire a salvare la pelle. Le immagini in soggettiva riprese dalla videocamera che l’uomo (la cui identità ha preferito non fosse rivelata) aveva con sè, da sole bastano a far venire i brividi a chi le guarda. Immagini divenute presto virali e che hanno aperto un dibattito sulla fragilità della neve in questo periodo. Fortunatamente per lui, a trarlo fuori dal crepaccio sono stati i suoi amici con una corda e un’imbracatura.