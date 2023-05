Fiorello e l’indiscrezione su Sanremo 2024: “Amadeus mi ha detto che non sa se lo farà”

Si sospetta che, causa orientamento politico dell'emittente di Stato, dopo Fazio e la Annunziata possa salutare anche il presentatore.

“Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo. Lì la butto. M’ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, m’ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”. Così Rosario Fiorello nel corso della della puntata numero 100 di Viva Rai 2.

Quando la politica coinvolge lo spettacolo

Lo showman siciliano ha voluto rendere nota una discussione privata avuta con il conduttore dj, che, nell’attuale clima arroventato vissuto in questi giorni dalla Rai, con gli addii prima di Fazio poi di Lucia Annunziata, fa comunque pensare. Ricordiamo infatti che, causa scelte del nuovo Governo riguardo anche l’organigramma dell’emittente televisiva di Stato, i personaggi non allineati politicamente hanno preferito emigrare per altri lidi. Riguardo la scelta di Amadeus, potrebbero incidere le polemiche del cosidetto “caso Fedez”. Su tutte l’esibizione del marito della Ferragni in cui strappa una foto del viceministro Galeazzo Bignami vestito da nazista a una festa di compleanno, l’altra l’ormai famoso bacio tra lo stesso Fedez e Rosa Chemical nel corso dell’ultima serata della kermesse canora.