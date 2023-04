Firenze, fan si sente male al concerto di Eros Ramazzotti: il cantante rimprovera i soccorritori – VIDEO

Imprevisto durante il concerto di Eros Ramazzotti a Firenze lo scorso 4 aprile: una fan si è sentita male e i soccorsi sono giunti in ritardo

Lo scorso 4 aprile una donna si è sentita male al concerto di Eros Ramazzotti. Quest’ultimo, appena si è reso conto di cosa stava succedendo, ha interrotto lo spettacolo live e, quando sono arrivati i soccorritori, li ha “sgridati”, dicendo: “Siete arrivati 10 minuti in ritardo. Era già morta. Ca**o, siete in 18, che fate?“. A riprendere il tutto è stata una ragazza che ha poi postato il tutto sul proprio canale TikTok.

Subito dopo aver “sgridato” i soccorritori, Eros si è rivolto alla donna, chiedendole: “Come stai?”. È poi sceso dal palco per andare ad abbracciarla. “Ma tu mi puoi stare qui in mezzo a tutti questi qui? Come stai?”, le ha detto. E lei ha risposto: “Sto bene, grazie. Sono stata troppe ore in piedi”.