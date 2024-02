Spruzzano spray urticante a scuola: studenti e insegnante in ospedale

Collaborazione tra preside e carabinieri per risalire al colpevole

Atto sconsiderato se non folle in una scuola di Firenze, dove a causa di una sostanza urticante probabilmente introdotta da uno studente, in 21, tra alunni e insegnante sono finiti in ospedale. Scene di panico e preoccupazione presso l’Istituto Morante del capoluogo toscano, con ben 200 studenti – nell’edificio in cui si è verificato l’episodio ci sono ogni giorno 550 alunni – evacuati per ore nel cortile interno. “Stavo entrando in classe quando ho visto una mia amica che lacrimava. Si messa le mani sul viso, gli faceva male anche la gola. Poi altri cinque compagni hanno iniziato a tossire forte. Poco dopo siamo dovuti uscire tutti fuori dalla scuola”, racconta uno studente all’edizione fiorentina di Repubblica.

Mamma nel panico

“Mia figlia mi ha telefonato, all’inizio pensavano ci fosse un virus e c’è chi si è messo subito la mascherina per proteggersi non sapendo di cosa si trattava”, lamenta una mamma. Alla fine, per 21 studenti c’è stato bisogno del pronto soccorso così come per un’insegnante. Poi l’indagine, condotta dal nucleo biologico e radiochimico dei vigili del fuoco quando però la sostanza urticante era già dissolta.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’impegno della preside

“Lavoreremo per individuare i responsabili perché ne possano rispondere. C’è stata un’interruzione di pubblico servizio. L’importante comunque è che ora stiano tutti bene”. Così la preside che collabora con i carabinieri per fare luce sull’episodio. Stando a una possibile tesi, possibile che qualche studente abbia voluto creare allarme per far sospendere le lezioni.