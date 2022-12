Furto nelle campagne del Catanese, rubati 30 chili di avocado: 2 arresti

Ecco come i due ladri, entrambi noti alle forze dell'ordine, si sono attivati per rubare i frutti in un terreno di Fiumefreddo.

I carabinieri della stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno arrestato per “furto aggravato in concorso” di avocado una coppia di uomini di Giarre, un 48enne e un 28enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

L’episodio si è verificato ieri pomeriggio.

Il furto di avocado in terreno di Fiumefreddo

I carabinieri sono intervenuti nelle campagne di Fiumefreddo, in via Cutula, a seguito della segnalazione del proprietario di un’azienda agricola, circa un furto in atto nel suo terreno. Nel frangente i militari dell’Arma, tempestivamente giunti sul sito indicato, hanno immediatamente notato la presenza di due individui, che con fare sospetto, si stavano velocemente dirigendo verso un’auto parcheggiata a poca distanza, con in mano due grandi sacchi.

Subito bloccati e identificati, è quindi scattata la perquisizione nei loro confronti e dell’automobile, che ha consentiti di recuperare 30 chili di avocado, del valore commerciale di circa 500 euro.

La ricostruzione e gli arresti

I militari hanno poi accertato, attraverso la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, le modalità “operative” messe in atto dai due per rubare i frutti. In particolare, mentre il 28enne si è adoperato, con buste alla mano, per raccogliere i frutti, al 48enne spettava il compito di percuotere i rami delle piante con un bastone per far cadere a terra i frutti.

Gli operatori hanno restituito gli avocado al proprietario dell’azienda e hanno posto i due uomini a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.