Flash mob del gruppo “Siamo tutti in codice rosso” davanti alla sede dell’Asp di Messina: “progettare futuro per la sanità locale”

Gli attivisti chiedono una sanità basata sulla prevenzione e non sulla diffusione di strutture private

Gli attivisti del gruppo “Siamo tutti in codice rosso” nella mattinata di ieri hanno organizzato un flash mob davanti la sede provinciale dell’Asp di Messina. “L’obiettivo – come ha spiegato Samadhi Lipari, uno degli organizzatori – è stato quello di chiedere al nuovo dirigente generale un impegno a istituire un tavolo permanente con le parti sociali, inclusi i comitati di cittadini, per progettare il futuro a lungo termine della sanità locale”.

Il cancello e l’atrio antistante l’ingresso dello stabile sono stati tappezzati con locandine dove si legge la scritta “Più ospedali, meno affari” e altre frasi legate alle numerose rivendicazioni, con manifesti che erano già apparsi nei mesi scorsi davanti ai presidi ospedalieri di Milazzo e Barcellona: “nell’intero territorio della Valle del Mela, abitato da oltre 150 Mila persone, che paga da anni scelte scellerate, condite da vergognose logiche di spartizione di fondi pubblici e poltrone”.

“Si sa – continuano – il modello aziendale della sanità muove soldi, tanti soldi, per questo le posizioni di comando sono ambite dalle forze politiche che governano la Regione, anche in ottica di clientela elettorale. Ma questo non è più accettabile. Le condizioni della sanità nella Valle del Mela sono evidentemente disastrose e mettono quotidianamente in pericolo la vita delle persone”.

Le richieste al neo-commissario

Durante la protesta al neo-commissario straordinario dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì sono state fatte richieste ben precise:

La riapertura del pronto soccorso con terapia intensiva dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona

Il potenziamento del pronto soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo

Il potenziamento dell’unità di Oncologia dell’ospedale di Barcellona a fronte del riconosciuto elevato rischio di crisi ambientale della Valle del Mela

Il rafforzamento del personale medico anestesista

Il potenziamento dell’unità di ortopedia a Milazzo

Il potenziamento del nosocomio di Lipari

L’istituzione di un reparto grandi ustioni all’ospedale Fogliani

Il potenziamento della flotta di ambulanze e del personale perché tutte le chiamate siano sempre gestite con un medico a bordo

Il potenziamento dell’ospedale civile di Lipari.

Il neo commissario Giuseppe Cuccì, incontrando gli attivisti, ha fornito delle rassicurazioni, affermando, in particolare che si impegnerà per ridurre le carenze della rete sanitaria locale, puntando a riaprire il pronto soccorso di Barcellona. “Non consentiremo che rimangano solo parole – precisano gli attivisti –. Vigileremo anche sull’impegno dei sindaci del territorio e sulla loro capacità di coinvolgere e ascoltare le parti portatrici di interessi nella rilancio della sanità locale”.

