I “pericoli” del Carnevale, sequestrati oltre 1.000 articoli non a norma in negozio

Articoli potenzialmente pericolosi per il consumatore in un negozio cinese di Floridia: Fiamme Gialle in azione.

Fiamme Gialle in azione in provincia di Siracusa, in particolare a Floridia, dove in un negozio cinese sono stati trovati e posti sotto sequestro oltre 1.200 articoli di Carnevale ritenuti potenzialmente pericolosi per i consumatori.

Ecco il bilancio dell’operazione, parte dell’incessante attività della Guardia di Finanza per tutelare i consumatori dall’acquisto di articoli potenzialmente pericolosi per la salute dei cittadini. In occasione delle imminenti festività di Carnevale, i militari hanno aumentato i controlli e già effettuato numerosi “blitz” in negozi con articoli non a norma in tutta la Sicilia (e non solo).

Articoli di Carnevali pericolosi a Floridia, scatta sequestro

Le operazioni di servizio, eseguite dai Baschi verdi del Gruppo di Siracusa rientrano nel più ampio dispositivo di controllo economico del territorio ordinato dal Comandante Provinciale. A seguito di una preliminare attività info-investigativa, i militari hanno individuato un esercizio commerciale gestito da persone di nazionalità cinese: nel corso del controllo hanno trovato e sequestrato oltre 1.200 articoli di Carnevale ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori in quanto privi delle indicazioni minime previste dal Codice del Consumo.

I Finanzieri hanno sequestrato anche diversi accessori privi del marchio CE e, al termine delle attività, hanno segnalato amministrativamente alla Camera di Commercio il titolare della ditta operante nel comune di Floridia.

Le Fiamme Gialle stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso utile per ricostruire la catena commerciale di approvvigionamento dei prodotti in elusione delle norme poste a tutela della salute della collettività.

L’operazione di servizio testimonia il ruolo strategico del Corpo della Guardia di Finanza nel contrasto di ogni forma di illecito nello specifico settore, finalizzato alla tutela di un bene primario qual è la salute del consumatore.

Immagine di repertorio