Floridia, “cavallo di ritorno”: arrestato pregiudicato 23enne per tentata estorsione

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato per tentata estorsione un pregiudicato 23enne del posto, che ha cercato di mettere in atto il c.d. “cavallo di ritorno” nei confronti del titolare di un negozio di autoricambi. La vittima, alcuni giorni fa ha denunciato presso la Tenenza Carabinieri un furto, all’interno della propria attività commerciale, materiale informatico, tra cui un computer di ultima generazione per la ricerca e il dosaggio delle tinte di colore, del valore commerciale di circa 7000 euro.

Rintracciato

I Carabinieri hanno avviato un’accurata indagine, costatando che su un noto social network, il pregiudicato ha chiesto “l’amicizia” alla vittima, seguita successivamente dalla pretesa di 150 euro per la restituzione del materiale informatico. Il malvivente ha inviato alcune fotografie a conferma della disponibilità del bene. L’attività svolta, ha consentito, di identificare l’autore dei messaggi e di rinvenire, a seguito di perquisizione, sia il computer, sia, il cellulare utilizzato per richiedere il denaro.

L’arresto

Inoltre, per non lasciare nulla al caso, i Carabinieri hanno sequestrato i filmati dalle telecamere di video sorveglianza di un esercizio commerciale attiguo all’attività, accertando che lo stesso reo aveva asportato, nottetempo, il pc, 3 telecamere di ultima generazione e di 80 euro in contanti, sebbene sottoposto agli arresti domiciliari per una serie di furti in esercizi commerciali del luogo.

L’Autorità Giudiziaria aretusea, dopo la convalida, ha applicato all’arrestato la misura cautelare della custodia in carcere.