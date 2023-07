Incidente a Floridia: statua della Madonna addosso a un uomo

Incidente spiacevole, ma allo stesso tempo bizzarro, in provincia di Siracusa a Floridia, dove un uomo è stato ferito per via di una statua della Madonna di Fatima in ceramica che gli è caduta addosso.

L’uomo non ha riportato ferite gravi, ma è stato comunque portato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Qui gli hanno applicato alcuni punti per i danni riportati, che si ricordano essere lievi.

L’incidente è avvenuto ieri, prima della processione, quando la statua della Madonna veniva trasferita dal luogo di conservazione all’altare destinato ad essa, in zona Villa comunale.