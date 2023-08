Shock in tabaccheria, 70enne uccisa a coltellate durante rapina: si indaga

Epilogo tragico per una rapina commessa in queste ore in una tabaccheria a Foggia. Si cerca l'autore dell'uccisione.

Una donna di 70 anni è stata uccisa stamattina con diverse coltellate in una tabaccheria di via Marchese De Rosa a Foggia.

La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe la proprietaria dell’esercizio commerciale e sarebbe stata uccisa, a quanto pare, in occasione di una rapina finita male.

Le indagini

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Gli investigatori, secondo quanto si apprende, potrebbero acquisire le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dell’attività per risalire all’autore del delitto.