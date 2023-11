VIDEO | Follia a Catania, impennate e acrobazie a tutta velocità con lo scooter: “Giocano con la vita”

Situazione surreale lungo le vie di Catania, dove alcuni scooteristi hanno effettuato delle acrobazie pericolose. E i video diventano virali.

Impennare pericolosamente con la moto ad alta velocità e in mezzo al traffico cittadino? A Catania, evidentemente, è possibile. Hanno fatto il giro del web le immagini che ritraggono le acrobazie di alcuni “funamboli” che hanno deciso di scegliere alcune trafficate vie etnee per fare sfoggio delle loro capacità “fuori dal Comune” in sella ad alcuni mezzi a due ruote.

L’equilibrista di via Cristoforo Colombo

In uno dei video, condivisi dalla pagina Facebook di denuncia “Inciviltà a Catania”, si vede un giovane destreggiarsi in pieno giorno lungo via Cristoforo Colombo a pochi passi dal Porto di Catania alla guida di uno scooter.

Il conducente sorride al suo “cameraman” che lo segue a fianco, poggia entrambi i piedi sul sellino, compiendo addirittura una breve “danza” e torna successivamente alla guida del motorino con un balzo.

Esibizione conclusa? Nemmeno per idea, poiché il video continua con il guidatore che accelera facendosi spazio tra le auto impennando su una ruota e ripetendo il volteggio alcune decine di metri più avanti.

La pericolosa esibizione in circonvallazione

Un secondo video è stato pubblicato dalla stessa pagina social e vede addirittura come protagonisti ben due giovani sempre in sella a uno scooter simile a quello utilizzato dal giovane, stavolta sulla circonvallazione di Catania.

La spericolata esibizione avviene in questo caso durante le ore notturne e, ad accompagnare i due “equilibristi”, vi è addirittura un corteo composto da decine di moto che procedono a tutto gas.

I commenti social: “Nessuno interviene”

Sono numerosi gli utenti social che sono rimasti letteralmente disgustati da questa particolare “esibizione” che hanno pubblicato dei commenti di risposta alle immagini, facendo leva sulle gravi carenze di sicurezza in città.

“Questi elementi giocano con la vita, e poi c’è chi disgraziatamente attraversa sulle strisce e la vita la perde”, commenta Letizia facendo riferimento al grave incidente che soltanto pochi giorni fa è costato la vita alla 18enne Chiara Adorno, falciata proprio sulle strisce pedonali della circonvallazione etnea. “Ovviamente nessuno interviene, nessuno sanziona, nessuno controlla e dunque perché non replicare?”, aggiunge Stefania.

