Formez PA assume anche in Sicilia: requisiti e domanda

Il Formez PA ha pubblicato quattro nuovi avvisi di selezione per il reclutamento di 78 nuovi esperti in Sicilia e a Potenza. L’istituto, che ha sede a Roma, è alla ricerca di diversi profili da assumere tramite dei contratti di collaborazione. Tutte le domande di partecipazione devono essere presentate entro il prossimo 13 giugno, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA. 12 risorse da inserire nell’ambito del “Progetto di supporto specialistico ed assistenza tecnica per l’attuazione e la chiusura del PO FESR 2014-2020 e per l’attuazione del POC 2014-2020 – Linea C Start up del PR FESR 2021-2027» – COD. 0250/2024. Puoi candidarti online qui.

I requisiti



Sono necessari, oltre ad una laurea specialistica, da cinque anni fino a dieci anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in programmazione ed attuazione delle politiche di coesione.

La domanda

Tutte le domande di partecipazione devono essere presentate entro il prossimo 13 giugno, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA.

