Formula 1, grande ottimismo per la Ferrari 2023

E' già partito il countdown per la presentazione della nuova Ferrari prevista per il 14 febbraio: da Maranello filtra grande ottimismo

Per tutti gli appassionati di Formula 1, è già scattato il conto alla rovescia in vista del 14 febbraio.

Tanta attesa per San Valentino? Certo che no, bensì per la presentazione della nuova Ferrari che dovrà dare l’assalto al Mondiale nel 2023.

Orfano di Mattia Binotto e con Frederic Vasseur in cabina di comando nel ruolo di team principal, il nuovo missile “rosso” sembrerebbe promettere bene.

Motore potente e affidabilità ok

Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Ges di Maranello, infatti, tanto Charles Leclerc quanto Carlos Sainz potrebbero ritrovarsi tra le mani una vera e propria arma letale in vista della prossima stagione.

Gli ingegneri e tutti i tecnici della scuderia italiana, infatti, parrebbero aver risolto i problemi che avevano afflitto la già competitiva F1-75 sul fronte motore.

La power-unit della 675 (questo il nome provvisorio dato al prototipo) sembrerebbe aver raggiunto tutti gli obiettivi in fase di test relativi all’affidabilità, candidandosi così a essere punto di riferimento dell’intera griglia già a partire dall’esordio in Bahrein.

Ai tifosi della “Rossa”, a questo punto, non resta che aspettare e, naturalmente, incrociare le dita.