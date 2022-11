Forte vento a Bagheria ed Aspra, cadono due alberi: nessun ferito

Il maltempo sta caratterizzando il weekend in Sicilia con pioggia e forte vento in molte zone dell'Isola: molti i disagi

Il maltempo sta caratterizzando il weekend in Sicilia con pioggia e forte vento in molte zone dell’Isola. Due grossi alberi sono caduti nel corso della notte per il forte vento a Bagheria, in provincia di Palermo: un tronco si è staccato dal terreno in via Via Luigi Giorgio Capitani, l’latro ha perso un grosso ramo in via Marco Polo, ad Aspra.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i vigili de fuoco e la pronta reperibilità comunale. L’intervento di messa in sicurezza in via Capitani è già concluso e gli agenti e gli operai stanno per agire sull’albero spezzatosi ad Aspra.