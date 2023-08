Monolocale trasformato in “sicuro” fortino della droga a San Cristoforo: 2 arresti

Le "precauzioni" dei due pusher non sono state sufficienti a evitare il blitz dei carabinieri.

I carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato due pregiudicati catanesi di 36 e 25 anni per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio: avrebbero allestito un vero e proprio “fortino della droga” a San Cristoforo.

Proseguono le attività di contrasto ai fenomeni di spaccio e detenzione illecita di armi clandestine in tutto il territorio provinciale.

Pusher a Catania, un “fortino della droga” a San Cristoforo

I due pusher avrebbero avviato una fiorente attività di spaccio all’interno di un monolocale nel cuore del popoloso quartiere San Cristoforo, predisposto ad hoc per tale illecita attività con una porta blindata automatizzata dall’interno e un’ulteriore porta con una grata in acciaio attraverso la quale avveniva la cessione della droga agli acquirenti.

Al fine pertanto di dare riscontro alla loro attività info investigativa, gli operatori della squadra Lupi hanno svolto un servizio di osservazione, durante il quale hanno avuto modo di notare effettivamente un viavai di giovani dal monolocale monitorato. Una volta giunto il momento propizio, approfittando della distrazione dei pusher che avevano lasciato per un momento le porte aperte, i militari sono riusciti ad accedere all’appartamento, al cui interno hanno trovato i due giovani che monitoravano un monitor gigante, sul quale erano collegate numerose telecamere che riprendevano l’area intorno al fortino.

I provvedimenti

Tuttavia, nonostante tali “precauzioni” degli spacciatori, i carabinieri, dopo aver fatto il loro accesso, hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha consentito loro di trovare, all’interno di un marsupio poggiato sul tavolo della cucina dov’erano seduti i due giovani, una pietra di cocaina del peso di 12 grammi e un bilancino di precisione, vario materiale da confezionamento e un “pizzino” riportante nominativi e cifre, verosimilmente riconducibili alla vendita di droga.

Nella tasca dei pantaloni del 36enne, inoltre, i militari hanno trovato la somma di denaro di 350 euro in contanti, sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività illecita. La droga è stata sequestrata per le necessarie analisi di laboratorio, mentre i due pregiudicati sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi i domiciliari.