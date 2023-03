Forza Italia, Miccichè: “Mi dimetto per il bene del partito e della mia terra: auguri a Caruso”

L'ex leader siciliano di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, ha voluto commentare così la nomina di Marcello Caruso da parte di Silvio Berlusconi

La notizia è giunta nella serata di ieri, anche se tutti ormai l’avevano già preventivata da tempo.

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha nominato Marcello Caruso, braccio destro del governatore Renato Schifani, nuovo commissario regionale del partito azzurro sull’isola.

Una scelta per certi versi storica, che mette fine all’era da numero uno di FI in Trinacria di Gianfranco Miccichè, che lascia dopo ben 25 anni, sconfitto dal lungo braccio di ferro con il presidente della Regione Siciliana e costretto ad alzare bandiera bianca dopo la lettera firmata da tutti i deputati regionali forzista in cui veniva richiesto al presidente Berlusconi la nomina di Marcello Caruso quale commissario.

Le parole di Gianfranco Miccichè

L’ex guida siciliana di Forza Italia ha voluto commentare così quanto accaduto, sottolineando di essere giunto alla decisione di dimettersi dalla carica di coordinatore regionale di FI e di averne discusso proprio nelle scorse ore con Berlusconi.

“Ieri mattina ho parlato a lungo con il presidente Berlusconi della difficile e sempre più ingarbugliata situazione siciliana – ha detto Miccichè – Per l’amicizia che mi lega da 40 anni e per il bene che voglio a questo partito e alla mia terra ho ritenuto corretto rassegnare le mie dimissioni. A Caruso faccio i miei auguri di buon lavoro“.