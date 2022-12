La propria foto in versione anime: spopola Different Dimension Me: cos’è e come funziona

Il programma è utilizzabile attraverso un sito web che sfrutta un'intelligenza artificiale e consente anche di creare meme di personaggi della politica o del mondo dello spettacolo

Se lo chiedono in tanti in questi giorni: quale app consente di pubblicare una nostra foto in versione anime. L’interrogativo sorge spontaneo vedendo in rete e soprattutto sui social tutte quelle foto di persone in versione cartone. C’è infatti un nuovo software che è diventato uno dei trend più diffusi al momento in rete.

Different Dimension Me, cos’è e come funziona

La propria immagine in versione anime è possibile grazie a Different Dimension Me che non è un filtro ma un programma utilizzabile tramite sito web che sfrutta un’intelligenza artificiale sviluppata dal colosso cinese dell’informatica Tencent. Come funziona? Sfrutta la foto di partenza per creare un’immagine in stile anime.

Il programma, molto facile da utilizzare, sta spopolando e sono in tanti che in queste settimane ne stanno facendo uso per pubblicare l’illustrazione che li ritrae soprattutto su Facebook. Il software inoltre consente di creare meme sfruttando anche le foto di personaggi famosi. Le limitazioni, non mancano, così come i possibili aggiustamenti che possano consentire di migliorare il programma, lanciato sul mercato da poco tempo.