Frana Ischia, Musumeci: “Unica preoccupazione sono i dispersi”

“L’unica preoccupazione in queste ore è la sorte dei dispersi, la sistemazione temporanea degli sfollati e la tutela degli abitanti delle zone più vulnerabili. Subito dopo andrà fatto un serio ragionamento su come sia stata attuata in Italia la prevenzione strutturale e sui necessari correttivi da apportare”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.