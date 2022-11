Frana Ischia, soccorritori tutta la notte, si cercano dispersi: identificata prima vittima

Una 31enne di Lacco Ameno che viveva a Casamicciola. Sono 11 le persone disperse, 13 i feriti di cui uno solo in gravi condizioni

Sono stati impegnati tutta la notte i soccorritori al lavoro per trovare i dispersi della frana che ha investito Casamicciola, sull’isola d’Ischia, all’alba di ieri.

Il bilancio di feriti e dispersi

Sono 11, secondo quanto riferito dal prefetto di Napoli Carlo Palomba nell’ultimo punto stampa della giornata, le persone disperse, 13 i feriti di cui uno solo in gravi condizioni. E’ stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato nel Trauma Center in prognosi riservata.

Identificata prima vittima della frana

Una la vittima accertata, Eleonora Sirabella, 31 anni del vicino comune ischitano di Lacco Ameno e che viveva a Casamicciola insieme al compagno, ancora disperso. Numerosi i messaggi di cordoglio e commozione sui social di amici, colleghi e clienti del negozio dove lavorava la giovane il suo corpo è stato trovato nei pressi di via Celaro. In Prefettura a Napoli tornerà a riunirsi il centro coordinamento soccorsi insediato ieri dal prefetto; al termine della riunione dovrebbero essere forniti degli aggiornamenti circa i dispersi ed eventuali nuove vittime.

Il ministro Piantedosi: “Terribile tragedia”

“Ci sarà tempo per capire come e perché si è verificata questa terribile tragedia. Ci sono persone travolte dal fango che non rispondono alle chiamate. A me preme sottolineare che tutto il personale dei vigili del fuoco presente ad Ischia è intervenuto immediatamente e l’invio di ulteriori uomini e mezzi è stato tempestivo, nonostante le gravi difficoltà dovute al maltempo che ha reso tutto più complicato“. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in una intervista a La Stampa. “La risposta – spiega – è stata completa e veloce. Dobbiamo garantire adeguate risorse anche per i giorni prossimi”.