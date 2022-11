Frana sui binari, treno deraglia: terrore nel Casertano

Tragedia sfiorata in provincia di Caserta, dove un treno colpito da una frana è improvvisamente deragliato: non ci sarebbero feriti

E’ una giornata drammatica quella di oggi in Campania. Dopo la devastante frana che ha messo in ginocchio Ischia, un treno è uscito dai binari in provincia di Caserta, tra Mignano Montelungo e Tora Presenzano.

Tantissima paura tra i passeggeri, anche se al momento non risulterebbero feriti.

La dinamica

I passeggeri hanno sentito un urto, causato forse dall’impatto con un albero caduto a causa del maltempo.

Violento lo sbalzo che ha fatto uscire il treno dai binari: fortunatamente le carrozze non si sono capovolte.

Il treno era partito da Cassino alle 18.05 diretto a Caserta: attualmente il mezzo è fermo tra i campi e i passeggeri sono stati convogliati nell’ultima carrozza in attesa dei soccorsi.

Il personale di Trenitalia ha informato i passeggeri che la causa dello “sviamento” è stata una frana caduta sui binari, trascinando fango e alberi.