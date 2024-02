Il fratello gioca alla PlayStation, a lei dà fastidio e lo accoltella: 16enne gravissimo nell’Agrigentino

Dramma familiare a Favara: una ragazza di 17 anni ha accoltellato il fratello perchè infastidita dal suo giocare alla Playstation

Una storia terribile quella accaduta ieri a Favara, in provincia di Agrigento. Un vero e proprio dramma familiare di un fratello e una sorella che litigano: lui è finito in ospedale perché lei gli ha conficcato un coltello da cucina nella schiena.

Il 16enne è grave in ospedale: lite per la PlayStation

Le condizioni del ragazzo, 16 anni, sono critiche. Il coltello usato dalla sorella, che di anni ne ha 17, è penetrato fra il polmone e il cuore. Il ferito è ricoverato in ospedale. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri sembrerebbe che la ragazza abbia perso il controllo perché non riusciva a studiare con il fratello che faceva confusione giocando alla PlayStation. La lite, qualche parola di troppo e la reazione della ragazzina che è andata in cucina e si è armata. Dopo la corsa in ospedale è scattata l’indagine. La Procura per i minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.

