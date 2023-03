Fumo, medici Sima: bene estensione divieti per e-cig e tabacco riscaldato

Per giovani sono porta di ingresso a dipendenza da fumo. In Italia 93mila morti ogni anno a causa del tabacco, costi sociali per 26 miliardi

E-cig e sigarette a tabacco riscaldato rappresentano la porta di ingresso che introduce i giovani al fumo, con costi sociali e sanitari enormi perché chi inizia a fumare in giovane età sarà con ogni probabilità un fumatore a vita. Pertanto, più si limita l’utilizzo di tali nuovi strumenti, più si riduce la possibilità di registrare nuovi giovani fumatori in Italia. Lo affermano oggi i medici della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) commentando l’arrivo dei nuovi divieti in tema di fumo.

Fumo uccide più di alcol, droga, incidenti stradali

“Gli ultimi numeri ufficiali registrano in Italia una abnorme crescita nel numero di fumatori di sigarette a tabacco riscaldato, che passa dall’1,1% della popolazione del 2019 al 3,3% del 2022 (circa 1.700.000 persone), con un aumento del +200% in appena due anni. Più di una persona su tre (il 36,6%) le considera tuttavia meno dannose di quelle tradizionali – spiega il presidente Sima, Alessandro Miani – Il fumo rappresenta la più grande minaccia per la salute umana e provoca in modo diretto più decessi di alcol, droga, incidenti stradali, aids, omicidi e suicidi messi insieme. In Italia i decessi legati al fumo sono oltre 93.000 ogni anno, il 20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini e il 7,9% del totale di tutte le morti tra le donne. Il costo sociale e sanitario per la collettività determinato dal fumo è pari in Italia a oltre 26 miliardi di euro ogni anno” – conclude Miani.