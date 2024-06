Percorrere il “ponte” immaginario dello Stretto su una fune: l’impresa dell’atleta Jaan Roose

Userà una fune larga meno di 2cm per percorrere lo Stretto che separa Sicilia e Calabria: l'impresa del funambolo estone.

Il ponte sullo Stretto di Messina non è ancora stato realizzato, ma c’è già chi intende attraversarlo – per adesso in modo immaginario – percorrendo una fune larga meno di 2 cm: stiamo parlando dell’impresa che il prossimo mese tenterà il funambolo estone Jaan Roose.

Non ancora resa nota la data definitiva dell’appuntamento, che potrebbe subire delle variazioni in base alle condizioni meteo più favorevoli per via dei forti venti che attraversano proprio il tratto di mare tra Sicilia e Calabria. L’atleta partirà dal pilone di Villa San Giovanni per cercare di raggiungere quello di Torre Faro.

Il funambolo che vuole attraversare il “ponte” immaginario sullo Stretto di Messina

Oltre tre chilometri e mezzo necessari per puntare al nuovo record del mondo. A supportare Roose nella sua nuova impresa sarà la RedBull, da sempre al fianco di atleti che sfidano le leggi della fisica compiendo azioni che vanno al di là di ogni immaginazione. Orgogliosi il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore allo sport Massimo Finocchiaro per la scelta di “promuovere il progetto sulla città di Messina”.

“Lo scenario dello Stretto di Messina, sottolineano, protagonista già di emozionanti traversate che rievocano il difficile passaggio del braccio di mare che separa la Sicilia dalla Calabria e culla di storie eroiche come quelle Omeriche, sarà la location perfetta per una nuova impresa straordinaria”.

L’impresa

La traversata verrà effettuata a luglio, quando Roose percorrerà i 3,5 chilometri che separano la costa siciliana da quella calabra; una distanza che porterebbe l’atleta a superare di quasi mille metri l’attuale record del mondo della disciplina, attraversando una superficie superiore a quella ricoperta da 30 campi da calcio. Il funambolo partirà da Santa Trada (Villa San Giovanni), da un punto del pilone alto 265 metri – misura superiore al più alto grattacielo italiano – e cercherà di arrivare a Torre Faro (Messina) a un’altezza di 230 metri. Tempo di percorrenza stimato: circa 3 ore.

Jaan Roose, tre volte campione del mondo della specialità, non è nuovo a queste imprese leggendarie. Oltre a diverse sfide di slacklining nelle più improbabili location e con le più ostili condizioni atmosferiche, l’atleta estone è stato anche il primo e unico al mondo a realizzare un backflip, un salto all’indietro con alto coefficiente di difficoltà, su una fune sospesa a diverse centinaia di metri d’altezza.

Per trovare l’ultimo tentativo di passaggio su una fune tra la Sicilia e la Calabria, dobbiamo tornare indietro di addirittura 17 anni: nel 2007 il cinese Adili Wuxiuer giunse a Messina per attraversare lo Stretto su una fune, ma poi non se ne fece più nulla. L’uomo aveva già attraversato anche le cascate del Niagara e le sue imprese sono state citate per 5 volte sul Guinness dei primati, ma il governo cinese non gli consentì il ritorno a Messina per completare l’attraversamento dello Stretto. In attesa di quello stabile…