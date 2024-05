Furti d’auto, arrestati 4 giovani palermitani

La Polizia ha arrestato 4 giovani palermitani in flagranza di reato accusati di un furto e di un tentato furto di auto.

La Polizia ha arrestato 4 giovani palermitani in flagranza di reato. Si tratta di un 18enne, un 19enne, un 22enne e un 20enne accusati di un furto e di un tentato furto di auto. In uno dei controlli nel quartiere Zisa è scattato l’arresto in flagranza per i coinvolti. Gli agenti avevano diversi sospetti su una macchina considerata usata da ladri d’auto radicati sul territorio. Il mezzo quindi è stato avvistato dalle autorità e seguito intorno a piazzale Einstein. Sono avvenuti in sostanza due blitz a Fiat 500 L vicino via Beato Angelico e in via Guarneri.

Il dettaglio dei crimini

I 4 stavano agendo quando hanno dovuto desistere per le urla dei cittadini che stavano osservando il tentativo di effrazione. I giovani nel secondo caso a bordo di due veicoli – quello rubato e un altro usato come staffetta – hanno realizzato il reato. A quel punto gli agenti, sempre in zona, hanno bloccato e arrestato i responsabili. Sono stati rinvenuti 5 telecomandi funzionanti, una centralina lettore di codici e strumenti di effrazione. Il materiale e l’automobile staffetta sono stati sequestrati. La macchina trafugata è stata invece riconsegnata al proprietario.