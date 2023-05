“È sparito tutto”, entrano in casa altrui la svaligiano: denunciati in tre nel Siracusano

Grazie alle immagini registrate da un impianto di videosorveglianza, è stato possibile rintracciare gli autori del furto di Noto.

Il 29 aprile, agenti del Commissariato di Noto sono intervenuti nella zona costiera di lido di Noto per la segnalazione di un furto commesso in un’abitazione.

Il proprietario, avvertito da un vicino che aveva notato il cancello dell’abitazione ed alcune porte aperte, aveva chiesto l’intervento degli investigatori che, giunti sul posto, accertavano che ignoti si erano introdotti in casa dopo aver divelto il cancello della porta carraia, mettendo a soqquadro le stanze, portando via una vespa piaggio, un robot per la pulizia della piscina, due casse acustiche e canne da pesca.

Le indagini dei carabinieri

Avviate immediatamente le indagini, che si sono avvalse delle immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dei tre malfattori responsabili del furto, tutti con precedenti specifici in tema di reati predatori, due dei quali residenti nel limitrofo comune di Avola.

Gli agenti hanno recuperato la vespa parcheggiata sotto l’abitazione di uno dei tre sospettati che, messo alle strette, è stato trovato in possesso delle chiavi di accensione della vespa, del robot da piscina, di una cassa acustica e due canne da pesca.

I beni sono stati restituiti al legittimo proprietario e i tre uomini, rispettivamente di 30, 32 e 36 anni, sono stati denunciati per il reato di furto.