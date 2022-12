Furto con strappo in strada, anziano strattonato e derubato del cellulare: si indaga

Indagini in corso su quanto avvenuto a Canicattì, nell'Agrigentino: pare che la vittima stesse parlando al telefono pochi istanti prima del furto.

Scippo e furto di cellulare ai danni di un anziano a Canicattì, in provincia di Agrigento: è accaduto nella prima serata di ieri in via Veneto.

Sono in corso le indagini di rito sul caso.

Canicattì, furto di cellulare ai danni di un anziano

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due giovani di circa 20 anni avrebbero strattonato l’anziano – un uomo di 74 anni di Canicattì – e gli avrebbero sottratto il cellulare, che teneva in mano (pare che il malcapitato stesse proprio parlando al telefono pochi istanti prima). Poi si sarebbero dati entrambi alla fuga.

Il tutto è avvenuto nei pressi dello stadio comunale, intorno alle ore 19.

Dopo la denuncia della vittima, gli agenti del commissariato di Canicattì hanno avviato le indagini di rito nella speranza di risalire presto all’identità dei due autori del furto con strappo.

Immagine di repertorio