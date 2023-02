“Manolesta” al bar, ruba il cellulare sotto gli occhi del proprietario

Scatta una denuncia per il furto, avvenuto in un bar di Savoca (ME).

I carabinieri della stazione di Sant’Alessio Siculo (ME) hanno denunciato un 40enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del furto di un cellulare avvenuto in un bar di Savoca.

Furto di cellulare al bar a Savoca, la segnalazione

A seguito di una segnalazione di un cittadino che denunciava di essere stato derubato del proprio telefono mentre si trovava all’interno di un bar di Savoca, i militari dell’Arma si sono recati immediatamente sul luogo.

Dopo aver visionato le immagini prodotte dal sistema di videosorveglianza installato nell’esercizio pubblico, hanno individuato un uomo mentre s’impossessava di un cellulare lasciato temporaneamente incustodito dal proprietario. Grazie ai successivi accertamenti, effettuati attraverso ulteriori analisi delle telecamere installate nelle vie annesse all’esercizio pubblico, i carabinieri sono riusciti a individuare il mezzo a bordo del quale si era allontanato l’autore del furto, successivamente rintracciato e identificato dai militari.

La denuncia

I carabinieri hanno recuperato il cellulare, restituendolo al legittimo proprietario. L’autore del furto è stato poi denunciato alla competente autorità giudiziaria e a suo carico è stato emesso il provvedimento di rimpatrio con divieto di ritorno per tre anni, nel Comune di Savoca.

Immagine di repertorio